Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-нападающий «Зенита» Артур отказался от перехода в «Спартак» — Globo

Экс-нападающий «Зенита» Артур отказался от перехода в «Спартак» — Globo
Аудио-версия:
Комментарии

«Ботафого» отказал «Спартаку» в трансфере бразильского нападающего Артура, сообщает Globo.

По данным источника, отказ связан с нежеланием клуба отпускать ещё одного основного футболиста после недавних изменений в составе. В текущее трансферное окно «Ботафого» уже продал Грегоре, Жаира и Игора Жезуса.

Сам футболист также не заинтересован в возвращении в Россию. Артур, выступающий под седьмым номером и ранее игравший за «Зенит», сообщил клубу, что не планирует возвращаться. У него маленький ребёнок, и семья чувствует себя комфортно в Рио-де-Жанейро.

Интерес со стороны «Спартака» появился ещё в прошлом месяце, но официальное предложение российская сторона направила лишь на днях. В данный момент «Ботафого» решил приостановить дальнейшие переговоры.

Материалы по теме
«Спартак» сделал предложение по трансферу бразильского экс-форварда «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android