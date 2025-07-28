Экс-нападающий «Зенита» Артур отказался от перехода в «Спартак» — Globo

«Ботафого» отказал «Спартаку» в трансфере бразильского нападающего Артура, сообщает Globo.

По данным источника, отказ связан с нежеланием клуба отпускать ещё одного основного футболиста после недавних изменений в составе. В текущее трансферное окно «Ботафого» уже продал Грегоре, Жаира и Игора Жезуса.

Сам футболист также не заинтересован в возвращении в Россию. Артур, выступающий под седьмым номером и ранее игравший за «Зенит», сообщил клубу, что не планирует возвращаться. У него маленький ребёнок, и семья чувствует себя комфортно в Рио-де-Жанейро.

Интерес со стороны «Спартака» появился ещё в прошлом месяце, но официальное предложение российская сторона направила лишь на днях. В данный момент «Ботафого» решил приостановить дальнейшие переговоры.