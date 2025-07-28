Гришин сравнил Акинфеева с Яшиным и другими легендарными футболистами

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин прокомментировал игру вратаря московского клуба Игоря Акинфеева после матча второго тура Российской Премьер-лиги между армейцами и «Ахматом». Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 2:1.
«Акинфеев — чистая легенда. Иногда игрок провёл один сезон за какой‑то клуб, а его представляют так. Легенды — это Яшин, Акинфеев, Стрельцов, Шестернёв. Акинфеев — выдающийся игрок нашей эпохи. Желаю ему сыграть 1000 матчей. Я хорошо с ним знаком — очень скромный парень», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, в рамках первого тура нового сезона Российской Премьер-лиги московский клуб сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). «Ахмат» же в стартовом туре чемпионата России уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:2.
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