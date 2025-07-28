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Гришин сравнил Акинфеева с Яшиным и другими легендарными футболистами

Гришин сравнил Акинфеева с Яшиным и другими легендарными футболистами
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Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин прокомментировал игру вратаря московского клуба Игоря Акинфеева после матча второго тура Российской Премьер-лиги между армейцами и «Ахматом». Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15'     1:1 Круговой – 45+2'     2:1 Круговой – 45+3'    
Удаления: нет / Тодорович – 86'

«Акинфеев — чистая легенда. Иногда игрок провёл один сезон за какой‑то клуб, а его представляют так. Легенды — это Яшин, Акинфеев, Стрельцов, Шестернёв. Акинфеев — выдающийся игрок нашей эпохи. Желаю ему сыграть 1000 матчей. Я хорошо с ним знаком — очень скромный парень», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в рамках первого тура нового сезона Российской Премьер-лиги московский клуб сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). «Ахмат» же в стартовом туре чемпионата России уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:2.

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