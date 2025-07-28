Андрей Аршавин – о Луисе Энрике: если бы он играл на 100%, то ему не было бы равных

Заместитель председателя правления петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об игре бразильского нападающего клуба Луиса Энрике.

«Даже когда матч складывается плохо, Луис Энрике может вытащить его сам, потому что он очень сильный. Если бы он ещё играл на 100%, то ему не было бы равных, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Энрике пропустил матч второго тура чемпионата России с «Рубином» (2:2) из-за травмы. Бразилец выступает за «Зенит» с января 2025 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. Всего за «Зенит» он провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

В следующем туре РПЛ «Зенит» встретится с ЦСКА.