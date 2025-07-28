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Семак ответил, удивил ли его «Рубин» своей игрой в матче с «Зенитом»

Семак ответил, удивил ли его «Рубин» своей игрой в матче с «Зенитом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, удивил ли его казанский «Рубин» своей игрой в матче второго тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась с ничейным результатом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

— Сергей Богданович, в целом, удивил ли вас «Рубин» сегодня своей игрой?
— Я уже до игры говорил, что составы и у нас, и у «Рубина» мало изменились. И нас прекрасно знают, и мы прекрасно знаем. Поэтому ничего, наверное, неожиданного не было. Стандартные положения, расчет на быстрые атаки у «Рубина». Естественно, много длинных передач за спину. Я думаю, что такой именно игры и ожидали, но, к сожалению, растеряли очень быстро наше комфортное преимущество в два мяча, и игра уже стала более напряженной и более нервной. И в концовке упустили победу, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, после первого тайма встречи сине-бело-голубые вели в счёте со счётом 2:0, однако в оставшиеся 45 минут казанцы сумели отыграться и сыграть вничью.

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