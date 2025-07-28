Семак ответил, удивил ли его «Рубин» своей игрой в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, удивил ли его казанский «Рубин» своей игрой в матче второго тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась с ничейным результатом 2:2.

— Сергей Богданович, в целом, удивил ли вас «Рубин» сегодня своей игрой?

— Я уже до игры говорил, что составы и у нас, и у «Рубина» мало изменились. И нас прекрасно знают, и мы прекрасно знаем. Поэтому ничего, наверное, неожиданного не было. Стандартные положения, расчет на быстрые атаки у «Рубина». Естественно, много длинных передач за спину. Я думаю, что такой именно игры и ожидали, но, к сожалению, растеряли очень быстро наше комфортное преимущество в два мяча, и игра уже стала более напряженной и более нервной. И в концовке упустили победу, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, после первого тайма встречи сине-бело-голубые вели в счёте со счётом 2:0, однако в оставшиеся 45 минут казанцы сумели отыграться и сыграть вничью.