Стало известно, как Роналду удалось уговорить Жоау Феликса перейти в «Аль-Наср»

Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду повлиял на решение 25-летнего нападающего «Челси» Жоау Феликса перейти в саудовский клуб. Об этом сообщает Foot Mercato.

По данным источника, 40-летний футболист назвал главным аргументом то, что за 40-50 матчей в сезоне португальцы смогут лучше сыграться и понимать друг друга на поле. Это должно помочь лучше выступить на предстоящем чемпионате мира-2026, когда футболисты будут выступать за национальную команду Португалии.

Напомним, ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что первоначальная стоимость трансфера Феликса составит € 30 млн, однако с учётом бонусов эта сумма может вырасти до € 50 млн.