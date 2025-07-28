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«Это не «Барселона». Черчесов – о разгромном поражении «Спартака» в матче с «Балтикой»

«Это не «Барселона». Черчесов – о разгромном поражении «Спартака» в матче с «Балтикой»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о разгромном поражении «Спартака» в матче второго тура чемпионата России с «Балтикой» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Бросилось в глаза, что «Спартак» бросил вёсла. Должен быть план «Б». При всём уважении к «Балтике», но это не «Барселона». Можно было вытащить игру с помощью стандартов. Второй раз Маркиньос играет защитника. В этом плане есть вопросы, которые я бы с удовольствием со Станковичем по‑тренерски обсуждал, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» большую часть матча играл в меньшинстве. На 11-й минуте был удалён Антон Заболотный, получив прямую красную карточку, а на 58-й минуте столичный клуб остался вдевятером после удаления Маркиньоса.

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