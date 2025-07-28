«Это не «Барселона». Черчесов – о разгромном поражении «Спартака» в матче с «Балтикой»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о разгромном поражении «Спартака» в матче второго тура чемпионата России с «Балтикой» (0:3).

«Бросилось в глаза, что «Спартак» бросил вёсла. Должен быть план «Б». При всём уважении к «Балтике», но это не «Барселона». Можно было вытащить игру с помощью стандартов. Второй раз Маркиньос играет защитника. В этом плане есть вопросы, которые я бы с удовольствием со Станковичем по‑тренерски обсуждал, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» большую часть матча играл в меньшинстве. На 11-й минуте был удалён Антон Заболотный, получив прямую красную карточку, а на 58-й минуте столичный клуб остался вдевятером после удаления Маркиньоса.