«Ливерпуль» совершит рекордное подписание Исака после ухода Диаса — Романо

«Ливерпуль» готовится сделать рекордное предложение для форварда «Ньюкасл Юнайтед» Александера Исака уже в ближайшее время после подтверждения продажи колумбийского вингера мерсисайдцев Луиса Диаса в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации инсайдера, «Ливерпуль» готов реинвестировать £ 65 млн (около € 74,1 млн), вырученных от продажи Диаса, в покупку Исака. Отмечается, что мерсисайдцы считают шведского нападающего своей главной трансферной целью.

Сообщается, что Исак уже отверг предложение саудовского «Аль-Хиляля» и выразил желание присоединиться к «Ливерпулю»