Представители «Спартака» прибыли в Стамбул для завершения трансфера Фернандеша — источник

Представители московского «Спартака» приехали в Стамбул, чтобы завершить трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша, сообщает турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» и «Спартак» очень близки к достижению соглашения по переходу игрока.

Фернандеш перешёл в «Бешикташ» из «Бенфики» летом 2022 года. За это время он принял участие в 131 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач.

После двух туров чемпионата России «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив три очка. В следующем туре «Спартак» встретится с «Акроном». Матч состоится 3 августа.