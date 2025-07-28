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Представители «Спартака» прибыли в Стамбул для завершения трансфера Фернандеша — источник

Представители «Спартака» прибыли в Стамбул для завершения трансфера Фернандеша — источник
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Представители московского «Спартака» приехали в Стамбул, чтобы завершить трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша, сообщает турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» и «Спартак» очень близки к достижению соглашения по переходу игрока.

Фернандеш перешёл в «Бешикташ» из «Бенфики» летом 2022 года. За это время он принял участие в 131 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач.

После двух туров чемпионата России «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив три очка. В следующем туре «Спартак» встретится с «Акроном». Матч состоится 3 августа.

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