Стало известно, почему «Ювентус» отказался отпускать Веа в «Марсель»

Полузащитник Тимоти Веа остаётся в Турине — его переход в «Марсель» не состоится. Ранее стороны обсуждали аренду с обязательным выкупом за € 12-15 млн, однако, как сообщает Tuttosport, «Ювентус» отклонил предложение французов.

Туринцев не устроили условия сделки: обязательство выкупа оказалось слишком трудновыполнимым и не гарантировало полноценную продажу игрока. Для прояснения ситуации в Турин прибыл агент Веа — Баду Самбаге.

Помимо «Марселя», интерес к американцу проявляют также три клуба из АПЛ и одна команда Лиги 1. «Ювентус» оценивает игрока в € 18-20 млн.

В минувшем сезоне Веа провёл 42 матча за «бьянконери», забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 17 млн.