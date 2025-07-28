Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миронов из «Ростова» назвал Батракова лучшим игроком РПЛ

Миронов из «Ростова» назвал Батракова лучшим игроком РПЛ
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов поделился мнением о лучшем футболисте Российской Премьер-Лиги на данный момент.

«Если по статистике, то Лёха Батраков. Новый сезон, а парень выходит и забивает два «Краснодару». Я очень рад за него, знаю его с малых лет. Всегда на связи, списываемся, созваниваемся. Надеюсь, он будет только прогрессировать и после этого сезона попробует себя в более сильной лиге», — приводит слова Миронова Metaratings.ru.

В прошлом сезоне 20-летний Алексей Батраков провёл 37 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал девять голевых передач. Также он успел дебютировать за сборную России, сыграв пять матчей и забив два гола.

Материалы по теме
«Краснодар» проиграл «Локомотиву» в матче 2-го тура РПЛ, Батраков оформил дубль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android