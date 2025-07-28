Миронов из «Ростова» назвал Батракова лучшим игроком РПЛ

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов поделился мнением о лучшем футболисте Российской Премьер-Лиги на данный момент.

«Если по статистике, то Лёха Батраков. Новый сезон, а парень выходит и забивает два «Краснодару». Я очень рад за него, знаю его с малых лет. Всегда на связи, списываемся, созваниваемся. Надеюсь, он будет только прогрессировать и после этого сезона попробует себя в более сильной лиге», — приводит слова Миронова Metaratings.ru.

В прошлом сезоне 20-летний Алексей Батраков провёл 37 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал девять голевых передач. Также он успел дебютировать за сборную России, сыграв пять матчей и забив два гола.