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В матче «МЮ» — «Вест Хэм» установлен рекорд посещаемости 2025 года

В матче «МЮ» — «Вест Хэм» установлен рекорд посещаемости 2025 года
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Английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» установили рекорд по посещаемости футбольных матчей в США в 2025 году. Их товарищеская игра, прошедшая в Ист-Ратерфорде (недалеко от Нью-Йорка), собрала 82 566 зрителей. Об этом сообщил Sky Sports.

Летняя серия Премьер-лиги . 1-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Фернандеш – 5'     2:0 Фернандеш – 52'     2:1 Боуэн – 63'    

Этот показатель превзошёл даже финал Клубного чемпионата мира между «ПСЖ» и «Челси», на который пришли 81 118 человек. Отчасти рост интереса к матчу объясняется более доступными билетами: вход на игру АПЛ-клубов начинался с $ 77, тогда как на финал КЧМ — от $ 200.

Встреча завершилась победой «МЮ» со счётом 2:1 — дубль оформил Бруно Фернандеш, у «молотобойцев» отличился Джаррод Боуэн.

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