В матче «МЮ» — «Вест Хэм» установлен рекорд посещаемости 2025 года

Английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» установили рекорд по посещаемости футбольных матчей в США в 2025 году. Их товарищеская игра, прошедшая в Ист-Ратерфорде (недалеко от Нью-Йорка), собрала 82 566 зрителей. Об этом сообщил Sky Sports.

Этот показатель превзошёл даже финал Клубного чемпионата мира между «ПСЖ» и «Челси», на который пришли 81 118 человек. Отчасти рост интереса к матчу объясняется более доступными билетами: вход на игру АПЛ-клубов начинался с $ 77, тогда как на финал КЧМ — от $ 200.

Встреча завершилась победой «МЮ» со счётом 2:1 — дубль оформил Бруно Фернандеш, у «молотобойцев» отличился Джаррод Боуэн.