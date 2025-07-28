Семак назвал двух российских футболистов, которые играли бы в основе любого клуба РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на вопрос о легионерах из Южной Америки в составе сине-бело-голубых после матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:2), поделившись мнением о россиянах в РПЛ, которые могли бы играть в любой команде в стартовом составе.

«Батраков, Тюкавин играют, им никто не мешает, и они в любом клубе будут играть, потому что они сильнее тех, которые есть. Вы ищите не там, на мой взгляд, где нужно, это абсолютно неправильно. Во многих странах нет абсолютно никакого лимита, это не мешает клубам играть и двигаться дальше. И во многих самых сильных чемпионатах тоже совсем другой лимит», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Отметим, в стартовом составе сине-бело-голубых вышло лишь три российских футболиста: Андрей Мостовой, Максим Глушенков и Евгений Латышонок. Максим был заменён в перерыве, а Андрея убрали с поля на 85-й минуты, после чего вышел защитник Юрий Горшков. Из всех легионеров санкт-петербургской команды российское гражданство имеет лишь защитник Дуглас Сантос — он играл в стартовом составе и провёл все 90 минут.

Самые результативные легионеры РПЛ: