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«Ювентус» готовит новое предложение по Коло Муани — источник

«Ювентус» готовит новое предложение по Коло Муани — источник
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Форвард «ПСЖ» Рандаль Коло Муани остаётся приоритетной целью «Ювентуса» для усиления атаки. По информации La Gazzetta dello Sport, француз готов вернуться в Турин и уже сообщил о своём желании руководству парижан, отказавшись от других вариантов.

Главный тренер туринцев Игор Тудор также настаивает на возвращении игрока. Спортивный директор клуба Дамьен Комолли готовит новое предложение: аренда с выплатой € 10 млн и обязательным выкупом при выполнении ряда условий. Общая сумма сделки может превысить € 40 млн. «ПСЖ» настаивает на полной гарантии выкупа.

В прошлом сезоне Коло Муани провёл 22 матча за «Ювентус», забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с ПСЖ действует до 2028 года, а Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

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