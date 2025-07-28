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Гвардиола показал новый образ с седыми усами

Гвардиола показал новый образ с седыми усами
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола удивил поклонников своим новым внешним видом, появившись на публике с усами.

Фото: Actu Foot

Фото: Actu Foot

Популярный портал Actu Foot в соцсети X (ранее Twitter) показал фотографии Гвардиолы в непривычно бритом образе с седыми усами. В социальных сетях обновлённый имидж испанского специалиста вызвал активное обсуждение. Пользователи сравнивают Гвардиолу с персонажем из популярного сериала «Тед Лассо», генералом времён Второй мировой войны и с бывшим тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

54-летний Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За этот период клуб шесть раз стал чемпионом английской Премьер-лиги, четыре раза выиграл Кубок лиги, трижды — Суперкубок Англии и дважды — Кубок Англии. Кроме того, под его руководством «Сити» завоевал трофеи Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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