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Агент Инсинье подтвердил интерес «Лацио» к игроку

Агент Инсинье подтвердил интерес «Лацио» к игроку
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Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы итальянского вингера Лоренцо Инсинье, подтвердил интерес к футболисту со стороны «Лацио».

«Сарри всегда симпатизировал Лоренцо. У «Лацио» сейчас есть сложности с игроками, у которых истекают контракты, но как только это уладят — можно будет всерьёз говорить о трансфере. Думаю, решение найдётся довольно скоро», — приводит слова Д’Амико Solo La Lazio со ссылкой на Stile TV.

Напомним, Лоренцо Инсинье расторг контракт с «Торонто», за который выступал с января 2022 года в МЛС. За канадский клуб он сыграл 76 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 18 результативных передач.

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