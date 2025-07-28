Агент Инсинье подтвердил интерес «Лацио» к игроку

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы итальянского вингера Лоренцо Инсинье, подтвердил интерес к футболисту со стороны «Лацио».

«Сарри всегда симпатизировал Лоренцо. У «Лацио» сейчас есть сложности с игроками, у которых истекают контракты, но как только это уладят — можно будет всерьёз говорить о трансфере. Думаю, решение найдётся довольно скоро», — приводит слова Д’Амико Solo La Lazio со ссылкой на Stile TV.

Напомним, Лоренцо Инсинье расторг контракт с «Торонто», за который выступал с января 2022 года в МЛС. За канадский клуб он сыграл 76 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 18 результативных передач.