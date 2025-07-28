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Вратарь «Ахмата» Шелия: Бериша нелогично покинул команду — запомню его сильным футболистом

Вратарь «Ахмата» Шелия: Бериша нелогично покинул команду — запомню его сильным футболистом
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Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия отреагировал на уход 33-летнего нападающего Бернарда Бериши из грозненского клуба.

— Для меня нелогично, что Бериша вот так ушёл из «Ахмата», но я не могу лезть в понимание и видение футбола руководства. Если они разошлись по любви, значит, все довольны. Я его запомню сильным футболистом, лидером, который мог повлиять на результат.

— Некоторые его не любили из-за поведения на поле.
— Есть много футболистов, которых я не люблю, но хотел бы, чтобы они играли со мной в команде. Если бы такой футболист, как Бериша, был в вашей команде, вы были бы счастливы. Это нормально, — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Бериша выступал за «Ахмат» с 2017 года. За это время он провёл 199 официальных матчей, в которых забил 28 голов и сделал 23 результативные передачи. 17 июля клуб сообщил о расторжении контракта с игроком по обоюдному соглашению.

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