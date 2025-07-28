Семак отреагировал на вопрос о пропущенных голах «Зенита» после прессинга соперника

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об игре команды под прессингом на старте сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

— А довольны ли вы тем, как «Зенит» играет под прессингом? Потому что «Ростов» забил первый мяч в прошлом туре тоже, когда достаточно высоко прессинговал…

— Я не думаю, это не индивидуальная ошибка. Что касается «Ростова», то там не получился вынос у Латышонка. По сегодняшней игре: был вынос мяча, борьба в центре поля. Скорее здесь уже не справились с передачей в штрафную. У нас шесть человек оборонялись, здесь не вопрос выхода. Мы шикарно выходили, моменты были, немножко не хватало качества. Тот же момент, когда Дуглас Кассьерре чуть поточнее мог сыграть, один в один мог выходить сразу, и другие моменты. Мы сегодня в большей части хорошо выходили. Конечно, не всегда, ошибки были. Но тем не менее сегодня в этом компоненте были очень хорошие моменты, было очень много хороших моментов, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, по итогам двух туров РПЛ санкт-петербургский клуб набрал четыре очка, переиграв «Ростов» (2:1) и сыграв вничью с «Рубином» (2:2).

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