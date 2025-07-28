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Данил Круговой рассказал, что нового Челестини привнёс в игру ЦСКА

Данил Круговой рассказал, что нового Челестини привнёс в игру ЦСКА
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Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал тактические изменения, которые внёс в игру команды новый главный тренер Фабио Челестини.

«При Челестини мы начали больше атаковать флангами, создавать и атаковать через фланги. Через центр теперь меньше. Это самое главное отличие. Мне легко перестраиваться, поэтому всё просто», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

27-летний футболист присоединился к ЦСКА в 2024 году и уже провёл за клуб 31 матч, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Воспитанник «Зенита» ранее выступал за «Уфу», а в петербургском клубе выиграл девять трофеев, включая четыре чемпионства в РПЛ. В активе Кругового — пять матчей за сборную России.

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