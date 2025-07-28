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«Ювентус» проявляет интерес к капитану лиссабонского «Спортинга» — Tuttosport

«Ювентус» проявляет интерес к капитану лиссабонского «Спортинга» — Tuttosport
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Полузащитник «Спортинга» Мортен Юльманн оказался в сфере интересов «Ювентуса». Как сообщает Tuttosport, туринцы рассматривают 25-летнего датчанина как приоритетную цель на летнее усиление средней линии.

Главный тренер «бьянконери» Игор Тудор ценит универсальность капитана лиссабонского клуба, способного сыграть как в опорной зоне, так и в паре с атакующим хавбеком. С агентами Юльманна уже состоялись предварительные переговоры. Туринцы готовы предложить игроку пятилетний контракт с зарплатой около € 3,3 млн в год — почти вдвое больше нынешней.

Главным препятствием остаётся цена: «Спортинг» оценивает своего лидера в € 70 млн. «Юве» планирует начать с предложения в € 35 млн плюс процент от возможной перепродажи. Ранее датчанином интересовался «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Юльманн провёл 49 матчей за «Спортинг», забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт действует до 2028 года, а Transfermarkt оценивает хавбека в € 40 млн.

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