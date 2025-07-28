«Матч европейского уровня». Колыванов — об игре 2-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином»

Известный тренер Игорь Колыванов высказался по итогам матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином» (2:2). Игра прошла накануне, 27 июля.

«Классный матч получился между «Зенитом» и «Рубином». Скорости были хорошие, красивые эпизоды, моменты — матч завораживал. Второй тайм получился такой — как по острию ножа ходишь. «Зенит» сыграл достойно, хороший футбол с множеством моментов, но во втором тайме не хватило реализации. «Рубину» нужно отдать должное — они свои моменты реализовали. Матч был европейского уровня, а это всего лишь 2-й тур», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после первого тайма встречи сине-бело-голубые вели со счётом 2:0, однако в оставшиеся 45 минут казанцы сумели отыграться и сыграть вничью. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с ЦСКА на домашней арене. Игра пройдёт 3 августа и начнётся в 18:00 мск.