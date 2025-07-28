Данил Круговой: чемпионат Турции — трамплин для Файзуллаева перед чемпионатом мира

Защитник ПФК ЦСКА Данил Круговой прокомментировал уход из команды Аббосбека Файзуллаева. Узбекистанский хавбек продолжит карьеру в Турции. Ранее сообщалось, что «Истанбул Башакшехир» достиг соглашения с московским ЦСКА о переходе Файзуллаева за € 7 млн. Аббосбеку 21 год, он перешёл в ЦСКА летом 2023 года за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора».

«Конечно, мы все будем скучать по Аббосу. Но он обещал вернуться (улыбается). Думаю, что чемпионат Турции — трамплин для Файзуллаева перед чемпионатом мира. Желаю ему успехов. Аббос — хороший футболист и человек. Блин, очень кайфово было с ним играть… Особенно в схеме 3-4-3, когда он играл вингера, а я — слева на фланге», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошедшем сезоне хавбек провёл 27 встреч за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге, забив два гола и отдав четыре результативные передачи, и выиграл Фонбет Кубок России. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.