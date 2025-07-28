Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данил Круговой: чемпионат Турции — трамплин для Файзуллаева перед чемпионатом мира

Данил Круговой: чемпионат Турции — трамплин для Файзуллаева перед чемпионатом мира
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ПФК ЦСКА Данил Круговой прокомментировал уход из команды Аббосбека Файзуллаева. Узбекистанский хавбек продолжит карьеру в Турции. Ранее сообщалось, что «Истанбул Башакшехир» достиг соглашения с московским ЦСКА о переходе Файзуллаева за € 7 млн. Аббосбеку 21 год, он перешёл в ЦСКА летом 2023 года за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора».

«Конечно, мы все будем скучать по Аббосу. Но он обещал вернуться (улыбается). Думаю, что чемпионат Турции — трамплин для Файзуллаева перед чемпионатом мира. Желаю ему успехов. Аббос — хороший футболист и человек. Блин, очень кайфово было с ним играть… Особенно в схеме 3-4-3, когда он играл вингера, а я — слева на фланге», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошедшем сезоне хавбек провёл 27 встреч за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге, забив два гола и отдав четыре результативные передачи, и выиграл Фонбет Кубок России. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Материалы по теме
«Самый закрытый клуб Турции». Что ждёт Файзуллаева в любимой команде Эрдогана
Эксклюзив
«Самый закрытый клуб Турции». Что ждёт Файзуллаева в любимой команде Эрдогана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android