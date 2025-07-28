Гришин объяснил, почему Батракову не грозит «синдром 2-го сезона», сравнив его с Раковым

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о перспективе хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, Батракову не грозит синдром второго сезона. Мне посчастливилось работать с Вадиком Раковым и Лёшей Батраковым. Вот эта связка была основополагающей в команде 2005 года. Они друг друга чувствовали. Если честно, Раков котировался выше, чем Лёшка. С Батраковым мы говорили, что надо ждать. И вот «Локомотив» дождался игрока большого уровня. Он не зазнаётся никогда. Это лидер команды вместе с Димой Бариновым», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 26 июля «Локомотив» одержал выездную победу над «Краснодаром» (2:1) во 2-м туре РПЛ, а Алексей Батраков стал автором дубля. В прошлом сезоне полузащитник провёл 37 матчей за железнодорожников, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач.