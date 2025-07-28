Александр Гришин высказался о матче «Рубин» — «Зенит»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом». Напомним, матч, прошедший в Казани на «Ак Барс Арене», завершился результативной ничьей — 2:2.

«Это была игра европейского уровня. Она захватывала — смотрел с удовольствием. Хотелось, чтобы у этого матча третий тайм был. Рашид Рахимов первую замену сделал хорошую, выпустив опорного полузащитника. И я так понял, что «Зенит» немного просел, пропустив быстрый гол. Но забей они свои моменты — и, наверное, игра закончилась бы», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

После двух туров «Рубин» и «Зенит» набрали по четыре очка и занимают четвёртое и шестое места в турнирной таблице РПЛ.