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Александр Гришин высказался о матче «Рубин» — «Зенит»

Александр Гришин высказался о матче «Рубин» — «Зенит»
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом». Напомним, матч, прошедший в Казани на «Ак Барс Арене», завершился результативной ничьей — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

«Это была игра европейского уровня. Она захватывала — смотрел с удовольствием. Хотелось, чтобы у этого матча третий тайм был. Рашид Рахимов первую замену сделал хорошую, выпустив опорного полузащитника. И я так понял, что «Зенит» немного просел, пропустив быстрый гол. Но забей они свои моменты — и, наверное, игра закончилась бы», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

После двух туров «Рубин» и «Зенит» набрали по четыре очка и занимают четвёртое и шестое места в турнирной таблице РПЛ.

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