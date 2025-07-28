Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 28 июля

Сегодня, 28 июля, состоится один матч во 2-м туре Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 28 июля (время — московское):

16:30. «Урал» (Екатеринбург) — «Черноморец» (Новороссийск).

В сезоне-2024/2025 победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 69 очков за 34 матча. Второе место заняло московское «Торпедо», у которого 65 очков. На третьей строчке расположился новороссийский «Черноморец», набравший за сезон 64 очка.

Ульяновская «Волга», костромской «Спартак» и «Челябинск» квалифицировались в Первую лигу по итогам минувшего сезона Леон Второй лиги.