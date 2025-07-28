«Шансом мы не воспользовались». Сергей Семак — о ничьей «Зенита» с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему сине-бело-голубые сыграли вничью с казанским «Рубином» (2:2) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла накануне, 27 июля.

— Я бы хотел отметить, что «Рубин» достаточно высоко поднимался к прессингу, чего раньше не было в других матчах. Например, с «Ахматом».

— Игра с «Ахматом» — это игра с «Ахматом». Во-первых, преимущество у «Рубина» было в два мяча. Зачем подниматься выше, если они ведут в счёте. Естественно, они умеют обороняться, умеют обороняться низко. Сегодня игра складывалась по-другому, им нужно было отыгрываться, поэтому им нужно было рисковать. А мы, к сожалению, этим шансом, когда «Рубин» уже пошёл в атаку большими силами, не воспользовались. Моменты прекрасные были для этого, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, после первого тайма встречи сине-бело-голубые вели со счётом 2:0, однако в оставшиеся 45 минут казанцы сумели отыграться и сыграть вничью. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с ЦСКА на домашней арене. Игра пройдёт 3 августа и начнётся в 18:00 мск.