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Экс-игрок ЦСКА Корнаухов оценил выступление Кругового на новой позиции

Экс-игрок ЦСКА Корнаухов оценил выступление Кругового на новой позиции
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Бывший защитник ЦСКА и телеэксперт Олег Корнаухов оценил выступление футболиста армейцев Данила Кругового на позиции крайнего форварда. Круговой оформил дубль в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась победой московской команды со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15'     1:1 Круговой – 45+2'     2:1 Круговой – 45+3'    
Удаления: нет / Тодорович – 86'

«Круговому нашли роль крайнего нападающего, и в системе 4–4–2 он смотрится очень органично. Мы видим его смещение в матче с «Ахматом» с правой бровки в центр. Он оказался в центре событий и забил два гола. Всё оправданно, Круговой видит это доверие и играет очень даже хорошо в начале чемпионата», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

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