Экс-игрок ЦСКА Корнаухов оценил выступление Кругового на новой позиции

Бывший защитник ЦСКА и телеэксперт Олег Корнаухов оценил выступление футболиста армейцев Данила Кругового на позиции крайнего форварда. Круговой оформил дубль в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась победой московской команды со счётом 2:1.

«Круговому нашли роль крайнего нападающего, и в системе 4–4–2 он смотрится очень органично. Мы видим его смещение в матче с «Ахматом» с правой бровки в центр. Он оказался в центре событий и забил два гола. Всё оправданно, Круговой видит это доверие и играет очень даже хорошо в начале чемпионата», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».