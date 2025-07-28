Вратарь «Ахмата» Ульянов: со Сторожуком по игре мы сделали шаг вперёд

Голкипер грозненского «Ахмата» Вадим Ульянов высказался об игре команды под руководством нового тренера Александра Сторожука.

«Играем неплохо, создаём моменты, но не получается это превратить в голы. Главное — счёт на табло. Надеюсь, в следующих матчах будем прибавлять не только в игре, но и в результате.

Нам хорошо работается с новым тренером, в штатном режиме. Успели адаптироваться, пообщались. Команда поняла требования. Видно, что с новым тренером по игре мы сделали шаг вперёд. Надеюсь, в следующих матчах будем прибавлять», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.