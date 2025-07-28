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Вратарь «Ахмата» Ульянов: со Сторожуком по игре мы сделали шаг вперёд

Вратарь «Ахмата» Ульянов: со Сторожуком по игре мы сделали шаг вперёд
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Голкипер грозненского «Ахмата» Вадим Ульянов высказался об игре команды под руководством нового тренера Александра Сторожука.

«Играем неплохо, создаём моменты, но не получается это превратить в голы. Главное — счёт на табло. Надеюсь, в следующих матчах будем прибавлять не только в игре, но и в результате.

Нам хорошо работается с новым тренером, в штатном режиме. Успели адаптироваться, пообщались. Команда поняла требования. Видно, что с новым тренером по игре мы сделали шаг вперёд. Надеюсь, в следующих матчах будем прибавлять», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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