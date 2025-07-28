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Касерес: Карпин сильно ругался, потому что «Динамо» провело плохой матч с «Балтикой»

Касерес: Карпин сильно ругался, потому что «Динамо» провело плохой матч с «Балтикой»
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Футболист московского «Динамо» и сборной Парагвая Хуан Касерес рассказал, что главный тренер команды Валерий Карпин сильно ругался на футболистов в раздевалке после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

— После матча с «Балтикой» все футболисты «Динамо» выходили в ужасном настроении, все были поникшие. Что было в раздевалке? Валерий Георгиевич рвал и метал?
— Конечно. Он сильно ругался, потому что мы провели плохой матч. Если смотреть с другой стороны, ничья тоже была важна, чтобы начать новый сезон. Мы хоть одно очко набрали, — приводит слова Касереса «Матч ТВ».

После двух туров в активе «Динамо» четыре очка. Подопечные Валерия Карпина находятся на седьмой строчке в таблице чемпионата.

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