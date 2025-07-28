Касерес: Карпин сильно ругался, потому что «Динамо» провело плохой матч с «Балтикой»

Футболист московского «Динамо» и сборной Парагвая Хуан Касерес рассказал, что главный тренер команды Валерий Карпин сильно ругался на футболистов в раздевалке после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:1).

— После матча с «Балтикой» все футболисты «Динамо» выходили в ужасном настроении, все были поникшие. Что было в раздевалке? Валерий Георгиевич рвал и метал?

— Конечно. Он сильно ругался, потому что мы провели плохой матч. Если смотреть с другой стороны, ничья тоже была важна, чтобы начать новый сезон. Мы хоть одно очко набрали, — приводит слова Касереса «Матч ТВ».

После двух туров в активе «Динамо» четыре очка. Подопечные Валерия Карпина находятся на седьмой строчке в таблице чемпионата.