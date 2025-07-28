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«Палмейрас» в ближайшие дни направит «Зениту» предложение о покупке Вендела

«Палмейрас» в ближайшие дни направит «Зениту» предложение о покупке Вендела
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Бразильский «Палмейрас» готовится направить «Зениту» официальное предложение о приобретении полузащитника Вендела в ближайшие дни. Об этом сообщает онлайн-издание É Gool. По данным источника, в бразильском клубе видят в Венделе замену ушедшему в «Бенфику» Ричарду Риосу.

Напомним, ранее появилась информация, что саудовский «Аль-Иттихад» заинтересован в Венделе и хочет приобрести хавбека за € 30 млн. Бразилец выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами.

В матче 2-го тура РПЛ сезона-2025/2026 «Зенит» сыграл вничью с казанским «Рубином» (2:2).

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