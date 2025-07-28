Миралем Пьянич: Аллегри и Конте — лучшие тренеры в Италии

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, ранее выступавший за «Ювентус» и ЦСКА, поделился мыслями о назначении экс-наставника туринцев Массимилиано Аллегри на пост главного тренера «Милана», а также оценил перспективы «россонери» в новом сезоне Серии А.

«Я часто разговариваю с Максом, мы провели замечательные годы вместе в «Ювентусе». Он наш друг, и мы рады видеть его в «Милане». Он и Конте — лучшие в Италии, самые успешные. Мало кто справляется с давлением так, как Аллегри. «Милан» стремится попасть в четвёрку лучших, но, когда на скамейке запасных такой человек, как Макс, вполне естественно ожидать большего», — приводит слова Пьянича Football Italia