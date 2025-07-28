Экс-голкипер «Реала» Кейлор Навас подписал контракт с клубом из Мексики

Бывший голкипер «Пари Сен-Жермен», мадридского «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас перешёл в мексиканский клуб «УНАМ Пумас», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. По данным интернет-портала Transfermarkt, контракт вратаря с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

Напомним, последним клубом Кейлора Наваса был аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз». Ранее 38-летний футболист также защищал ворота «Альбасете», «Леванте», «Реала», «Пари Сен-Жермен» и «Ноттингем Форест».

Навас завоевал 12 титулов в составе «Реала» и ещё 10 — в составе «Пари Сен-Жермен». Среди них — чемпионство Испании, три Лиги чемпионов УЕФА, два Суперкубка УЕФА, четыре клубных чемпионата мира ФИФА — все в составе «Реала» — и три титула чемпиона Франции.