«Нам нельзя критиковать арбитров». Талалаев — о судействе в матче «Балтики» со «Спартаком»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос о работе судейской бригады в матче 2-го тура со «Спартаком» (3:0) в моменте с удалением полузащитника красно-белых Маркиньоса. Напомним, Маркиньос стал вторым игроком «Спартака», который получил красную карточку по ходу этой встречи. На 11-й минуте был удалён нападающий Антон Заболотный.

— Вторая жёлтая карточка Маркиньосу — довольно дискуссионная. Некоторые специалисты считают, что бразильца нельзя было удалять, так как Саусь, на котором он сфолил, залез в офсайд.

— Не обсуждаю судейские решения. Вы же знаете, что нам нельзя критиковать, ругать арбитров. Можно только хвалить, — приводит слова Талалаева «Спорт-экспресс».

«Спартак» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Балтика» — третья.