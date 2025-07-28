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«Нам нельзя критиковать арбитров». Талалаев — о судействе в матче «Балтики» со «Спартаком»

«Нам нельзя критиковать арбитров». Талалаев — о судействе в матче «Балтики» со «Спартаком»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос о работе судейской бригады в матче 2-го тура со «Спартаком» (3:0) в моменте с удалением полузащитника красно-белых Маркиньоса. Напомним, Маркиньос стал вторым игроком «Спартака», который получил красную карточку по ходу этой встречи. На 11-й минуте был удалён нападающий Антон Заболотный.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

— Вторая жёлтая карточка Маркиньосу — довольно дискуссионная. Некоторые специалисты считают, что бразильца нельзя было удалять, так как Саусь, на котором он сфолил, залез в офсайд.
— Не обсуждаю судейские решения. Вы же знаете, что нам нельзя критиковать, ругать арбитров. Можно только хвалить, — приводит слова Талалаева «Спорт-экспресс».

«Спартак» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Балтика» — третья.

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