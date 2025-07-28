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«Рассчитывали набрать больше очков». Президент «Оренбурга» оценил старт команды в РПЛ

«Рассчитывали набрать больше очков». Президент «Оренбурга» оценил старт команды в РПЛ
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Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин заявил, что в клубе не удовлетворены результатами команды на старте нового сезона Российской Премьер-Лиги. После двух сыгранных туров оренбуржцы имеют в своём активе два очка и располагаются на 11-м месте в турнирной таблице.

«Мы рассчитывали набрать больше очков, в этом смысле мы не можем быть удовлетворены. Все ребята понимают, что перед нашими болельщиками нужно было побеждать. Вместе с тем уверен, что игроки, тренеры сделают правильные выводы и свои очки мы ещё доберём», — приводит слова Волженкина «РИА Новости Спорт».

На старте турнира «Оренбург» сыграл с ЦСКА (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1).

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