Стал известен срок контракта, который Томас Мюллер может подписать с «Ванкувер Уайткэпс»

Бывший нападающий «Баварии» Томас Мюллер готов подписать контракт с канадским клубом «Ванкувер Уайткэпс» до декабря 2026 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети Х. Ранее сообщалось, что «Ванкувер Уайткэпс» является наиболее реальным вариантом для Мюллера, несмотря на интерес от других клубов МЛС.

35-летний нападающий покинул «Баварию» летом 2025 года после окончания клубного чемпионата мира. Всего за мюнхенцев Мюллер сыграл 756 матчей во всех турнирах, отметившись 250 голами и 276 результативными передачами.

В составе «Баварии» Мюллер стал обладателем 33 трофеев, в том числе дважды выигрывал Лигу чемпионов. Также немецкий игрок является чемпионом мира 2014 года.