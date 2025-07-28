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Экс-игрок «Монако» опубликовал фото Головина в футболке «Галатасарая»

Экс-игрок «Монако» опубликовал фото Головина в футболке «Галатасарая»
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Бывший футболист «Монако» Исмаил Якобс, ныне выступающий в составе стамбульского «Галатасарая», опубликовал фотографию российского полузащитника монегасков Александра Головина в футболке турецкого клуба.

Фото: Личный архив Исмаила Якобса

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2024/2025 чемпионата Франции 29-летний футболист провёл 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету полузащитника девять игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов. «Монако» стал бронзовым призёром Лиги 1.

Действующее соглашение Головина с клубом рассчитано до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.

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