Гендиректор «Спартака» высказался о большом количестве жёлтых карточек Солари

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о большом количестве жёлтых карточек хавбека команды Пабло Солари. В этом сезоне РПЛ у Солари одна жёлтая, в прошлом — пять. За «Спартак» Пабло выступает с февраля 2025-го.

«Нас абсолютно не пугает ситуация с количеством жёлтых карточек Солари. Я убеждён, что это игрок высокого уровня. У него происходили нарушения, но от огромного желания как можно скорее себя проявить, забрать мяч, сыграть чуть агрессивнее.

Я уверен, что скоро он адаптируется к российскому чемпионату и будет приносить нам много пользы», — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.