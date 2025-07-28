Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» высказался о большом количестве жёлтых карточек Солари

Гендиректор «Спартака» высказался о большом количестве жёлтых карточек Солари
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о большом количестве жёлтых карточек хавбека команды Пабло Солари. В этом сезоне РПЛ у Солари одна жёлтая, в прошлом — пять. За «Спартак» Пабло выступает с февраля 2025-го.

«Нас абсолютно не пугает ситуация с количеством жёлтых карточек Солари. Я убеждён, что это игрок высокого уровня. У него происходили нарушения, но от огромного желания как можно скорее себя проявить, забрать мяч, сыграть чуть агрессивнее.

Я уверен, что скоро он адаптируется к российскому чемпионату и будет приносить нам много пользы», — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Нам нельзя критиковать арбитров». Талалаев — о судействе в матче «Балтики» со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android