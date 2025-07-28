Экс-вратарь «Реала» и «ПСЖ» Навас объяснил, почему уехал играть в Мексику

Бывший голкипер «Пари Сен-Жермен», мадридского «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас высказался о своём решении перейти в мексиканский клуб «УНАМ Пумас». По данным интернет-портала Transfermarkt, контракт вратаря с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Решение присоединиться к «Пумас» далось мне легко. Я слышал о местной любви и энтузиазме, именно они вселили в меня желание стать частью этой команды. Это большой клуб в Мексике, и я считаю, что любой игрок, которому предоставляется такая возможность, не должен её упускать. И сегодня это реальность, и мы очень счастливы.

Осознание того, что я могу быть рядом с семьёй, чрезвычайно важно для меня, и это очень мотивирует. Я думаю, что уровень лиги значительно растёт. Это конкурентоспособная лига с довольно хорошей инфраструктурой. Мы выбрали её, потому что думали, что сможем перейти в клуб, где сможем бороться за титулы, что для меня важно, и что клуб также предан игрокам, чтобы они продолжали развиваться», — приводит слова Наваса официальный сайт клуба.