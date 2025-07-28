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Новичок «Краснодара» Перрен отреагировал на критику во Франции за переезд в Россию

Новичок «Краснодара» Перрен отреагировал на критику во Франции за переезд в Россию
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Французский новичок «Краснодара» Гаэтан Перрен высказался о критике во Франции, которая обрушилась на него из-за переезда в Россию. Футболист считает, что принял наилучшее решение для своей семьи и своей карьеры.

«Критика людей? Мне все равно, что говорят люди, я не хочу это комментировать. Переход в «Краснодар» — это лучшее решение для моей карьеры, моей семьи. Я счастлив быть тут. Я сосредоточен только на футболе», — приводит слова Гаэтана Перрена «РБ Спорт».

В сезоне-2024/2025 французской Лиги 1 29-летний Гаэтан Перрен провёл 34 матча, в которых забил 10 мячей и оформил 11 результативных передач.

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