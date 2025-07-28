Хосеп Гвардиола ответил, вернётся ли он когда-нибудь в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, может ли он когда-нибудь вернуться в «Барселону». Испанец возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 год. Под руководством Гвардиолы сине-гранатовые выиграли несколько крупных трофеев, включая Лигу чемпионов УЕФА. После ухода из «Барселоны» Хосеп работал в мюнхенской «Баварии».

«Всё кончено. Кончено навсегда. Это было прекрасно, но всё кончено», — приводит слова Гвардиолы Barca Universal.

Напомним, действующим главным тренером «Барселоны» является Ханс-Дитер Флик. Немецкий специалист привёл сине-гранатовых к победе в Ла Лиге сезона-2024/2025.