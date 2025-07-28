Московское «Динамо» анонсировало новый трансфер

Московское «Динамо» в соцсетях анонсировало новый трансфер. Клуб опубликовал отрывок песни со словами «Если чё, я Баха». Вероятно, это анонс подписания контракта с игроком «Бешикташа» Бактиёром Зайнутдиновым. Ранее о потенциальной сделке неоднократно сообщали СМИ.

Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.