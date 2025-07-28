«Динамо» объявило о подписании Зайнутдинова

Московское «Динамо» в клубных соцсетях официально объявило о трансфере Бактиёра Зайнутдинова из «Бешикташа».

Фото: ФК Динамо Москва

«Добро пожаловать!» — написала пресс-служба клуба в ролике, посвящённом трансферу Зайнутдинова.

Напомним, Зайнутдинов выступал за «Бешикташ» с лета 2023 года, он перебрался в Турцию из ПФК ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.