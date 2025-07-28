Гвардиола ответил, сможет ли Ламин Ямаль превзойти Лионеля Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, сможет ли когда-нибудь 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стать лучше экс-нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси. Напомним, Гвардиола возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые выиграли несколько крупных трофеев, включая Лигу чемпионов УЕФА.

«Мы должны позволить Ламину Ямалю идти своим путём, и, когда он будет играть лет 15, мы сможем сказать, лучше он Месси или нет.

Но тот факт, что его сравнивают с Месси, сам по себе очень важен. Это всё равно что сравнивать художника с Ван Гогом», — приводит слова Гвардиолы Barca Universal.