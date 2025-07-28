Игрок «Спартака» Заболотный приглашён на заседание КДК РФС после удаления с «Балтикой»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление нападающего московского «Спартака» Антона Заболотного в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:3), игрок приглашён на заседание.
«Рассмотрим удаление Антона Заболотного за грубую игру. Игрок приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Заболотный является выпускником академии ЦСКА. В 2013 году нападающий покинул стан красно-синих, но вернулся в команду летом 2021 года. За основную команду армейцев он забил 22 гола в 104 матчах во всех турнирах. В составе «Зенита» Заболотный выступал с 2018 по 2019 год. Форвард принял участие в 44 матчах во всех соревнованиях, где отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.
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