«Получилось классно!» Экс-тренер Сауся — о голевом пасе игрока «Балтики» против «Динамо»

Иван Бережной, бывший тренер игрока «Балтики» Владислава Сауся, высказался о выступлениях своего бывшего подопечного на уровне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Полностью матч «Балтики» со «Спартаком» я не смотрел — только обзор. Гол Влада, конечно, понравился. Рад, что Саусь стал открытием первых туров. Мне тоже приятно. То Глушенкова обсуждают, то Сауся — ребят, которым я частичку своей души, знаний передал.

Что касается голевой передачи с «Динамо», то ребята всё это проделывают на тренировках. Когда в игре возникает эпизод — принимает решение и исполняет. На том уровне, куда они пришли, это делается уже на автомате. Может получиться или нет в силу разных обстоятельств — где-то подустал или мяч приземлился чуть не туда. А тут он на свежести получил, подработал и своевременно подал. Сыграл по моменту — получилось классно. Все увидели, поаплодировали, восхитились. Не получилось бы — сказали: «Классно задумал, но чего-то не хватило». У любого игрока такие ситуации бывают», — сказал Бережной в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.