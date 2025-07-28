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Гришин: если Роша не хочет играть в ЦСКА, он не будет выступать на максимум

Гришин: если Роша не хочет играть в ЦСКА, он не будет выступать на максимум
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новость, что защитник московского клуба Виллиан Роша попросил руководство отпустить его в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Не знаю, как расценивать желание Роши уйти в клуб из Эмиратов. Наверное, он хочет заработать на жизнь в конце карьеры. С другой стороны, у Виллиана есть контрактные обязательства, и только клубу решать, что дальше делать. Красивый это поступок или нет, определять уже ЦСКА или самому Виллиану. Но если футболист не хочет играть в команде, он не будет выступать на максимум. Однако Роша однозначно нужен ЦСКА, ведь это лучший защитник чемпионата», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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