Гришин: если Роша не хочет играть в ЦСКА, он не будет выступать на максимум

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новость, что защитник московского клуба Виллиан Роша попросил руководство отпустить его в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Не знаю, как расценивать желание Роши уйти в клуб из Эмиратов. Наверное, он хочет заработать на жизнь в конце карьеры. С другой стороны, у Виллиана есть контрактные обязательства, и только клубу решать, что дальше делать. Красивый это поступок или нет, определять уже ЦСКА или самому Виллиану. Но если футболист не хочет играть в команде, он не будет выступать на максимум. Однако Роша однозначно нужен ЦСКА, ведь это лучший защитник чемпионата», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.