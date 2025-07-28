Жедсон Фернандеш переходит в «Спартак» за € 25 млн — Сабунджуоглу

Стамбульский «Бешикташ» и московский «Спартак» согласовали между собой переход полузащитника Жедсона Фернандеша, сообщает турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу на личной странице в социальной сети X.

По информации источника, сумма трансфера составит € 20 млн + € 5 млн в виде бонусов.

Отметим, что ранее «Бешикташ» на официальном сайте опроверг информацию, что команда ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Фернандеша.

Также сообщалось, что интерес к футболисту проявлял санкт-петербургский «Зенит».

Фернандеш перешёл в «Бешикташ» из «Бенфики» летом 2022 года. За это время он принял участие в 131 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач. Действующее контрактное соглашение футболиста с турецким клубом рассчитано до конца июня 2027 года.