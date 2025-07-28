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Стала известна зарплата Жедсона Фернандеша в случае перехода в «Спартак»

Стала известна зарплата Жедсона Фернандеша в случае перехода в «Спартак»
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«Спартак» предлагает Жедсону Фернандешу контракт с зарплатой около € 3,5 млн в год. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Если Фернандеш подпишет контракт со «Спартаком», он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Отметим, что ранее «Бешикташ» на официальном сайте опроверг информацию, что команда ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Фернандеша. Однако турецкие СМИ и инсайдеры уверяют, что сделка близка к завершению.

Фернандеш перешёл в «Бешикташ» из «Бенфики» летом 2022 года. За это время он принял участие в 131 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач. Действующее контрактное соглашение футболиста с турецким клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

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