Вратарь «Ахмата» Ульянов: нам по силам попасть в первую восьмёрку РПЛ

Вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов высказался о турнирных амбициях своей команды в Мир Российской Премьер-Лиге. Он заявил, что грозненцы настраиваются на победу в каждом матче.

«Мы хотим побеждать в каждом матче. Думаю, нет смысла ставить какие-то цели — нам просто нужно побеждать в каждой игре. Хотим забраться как можно выше, потому что у нас хорошая команда. Много мастеровитых ребят. Мы не должны находиться там, где были в прошлом сезоне. Думаю, нам по силам попасть в первую восьмёрку РПЛ», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам двух стартовых туров «Ахмат» идёт на 14-м месте в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.