Нападающая сборной Англии Клои Келли прокомментировала победу в финале Евро-2025

Нападающая сборной Англии Клои Келли высказалась по итогам финального матча женского чемпионата Европы — 2025. В решающем матче турнира англичанки обыграли сборную Испании в серии пенальти (1:1, 3:1 пен.).

«Наша команда показала, что значит быть англичанами. Очень горжусь. Эта команда — плод волшебства. Подходя к мячу в серии пенальти, я была абсолютно спокойной и собранной. Я знала, что мяч влетит в сетку. Я не промахиваюсь с пенальти дважды», — приводит слова Келли официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Англии защитила титул лучшей команды континента. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.