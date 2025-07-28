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Нападающая сборной Англии Клои Келли прокомментировала победу в финале Евро-2025

Нападающая сборной Англии Клои Келли прокомментировала победу в финале Евро-2025
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Нападающая сборной Англии Клои Келли высказалась по итогам финального матча женского чемпионата Европы — 2025. В решающем матче турнира англичанки обыграли сборную Испании в серии пенальти (1:1, 3:1 пен.).

ЧЕ-2025 (ж) . Финал
27 июля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Англия (ж)
Окончен
1 : 1
3 : 1
Испания (ж)
0:1 Кальдентей – 25'     1:1 Руссо – 57'    

«Наша команда показала, что значит быть англичанами. Очень горжусь. Эта команда — плод волшебства. Подходя к мячу в серии пенальти, я была абсолютно спокойной и собранной. Я знала, что мяч влетит в сетку. Я не промахиваюсь с пенальти дважды», — приводит слова Келли официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Англии защитила титул лучшей команды континента. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.

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