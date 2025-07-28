Нападающая сборной Англии Клои Келли прокомментировала победу в финале Евро-2025
Поделиться
Нападающая сборной Англии Клои Келли высказалась по итогам финального матча женского чемпионата Европы — 2025. В решающем матче турнира англичанки обыграли сборную Испании в серии пенальти (1:1, 3:1 пен.).
ЧЕ-2025 (ж) . Финал
27 июля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Англия (ж)
Окончен
1 : 1
3 : 1
Испания (ж)
0:1 Кальдентей – 25' 1:1 Руссо – 57'
«Наша команда показала, что значит быть англичанами. Очень горжусь. Эта команда — плод волшебства. Подходя к мячу в серии пенальти, я была абсолютно спокойной и собранной. Я знала, что мяч влетит в сетку. Я не промахиваюсь с пенальти дважды», — приводит слова Келли официальный сайт УЕФА.
Напомним, сборная Англии защитила титул лучшей команды континента. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 июля 2025
-
13:09
-
13:02
-
12:50
-
12:50
-
12:38
-
12:35
-
12:23
-
12:21
-
12:15
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:51
-
11:40
-
11:40
-
11:37
-
11:30
-
11:27
-
11:22
-
11:22
-
11:07«Динамо» объявило о подписании Зайнутдинова Официально
-
11:01
-
10:57
-
10:56
-
10:50
-
10:40
-
10:28
-
10:21
-
10:18
-
10:02
-
09:58
-
09:56
-
09:45
-
09:43
-
09:43