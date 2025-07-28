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Бывший тренер Глушенкова и Сауся: было бы интересно посмотреть на них в Европе

Бывший тренер Глушенкова и Сауся: было бы интересно посмотреть на них в Европе
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Иван Бережной, бывший тренер игрока «Балтики» Владислава Сауся, футболиста «Зенита» Максима Глушенкова и капитана «Спартака» Романа Зобнина, высказался о перспективе своих экс-подопечных в Европе.

«Я Ромке Зобнину в своё время говорил: если есть вариант, почему не попробовать? Просто даже ради интереса. Каким бы хорошим ни был чемпионат России, лакмусом для нас всегда были еврокубки. Сейчас мы восхищаемся одними, другими. Но насколько мы на самом деле хороши и конкурентоспособны, могут показать только еврокубки. А нас пока туда не пускают. Товарищеские матчи — это всё же не то. Когда бьются за очки, за выход, накал немножко другой, как ни крути. Ехать или не ехать в Европу — решать им самим. Но попробовать свои силы в хорошем чемпионате, сильной команде — почему бы нет? Мне было бы интересно на ребят посмотреть в другой обстановке. Тоже ценный международный опыт. Возьмите того же Головина — как он возмужал там», — сказал Бережной в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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